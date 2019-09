Vicenda banche: arriva il Fondo di indennizzo risparmiatori

Un ulteriore servizio a favore dei risparmiatori: ogni giovedì sportello aperto di Adiconsum Fvg a Udine. A breve anche a Monfalcone e Trieste.

Il servizio

Il servizio dell’Adiconsum Fvg è dedicato ai possessori di azioni e obbligazioni bancarie. Da oggi, giovedì 5 settembre, sarà attivo ogni giovedì – dalle 15 alle 17, nella sede di via Ciconi 16 - un servizio di consulenza ed assistenza con supporto dell’ufficio legale. Tale servizio sarà a breve esteso anche agli sportelli Adiconsum di Monfalcone e Trieste.

Le azioni indennizzabili

A seguito del Decreto del MEF pubblicato il 21 agosto 2019 sulla Gazzetta Ufficiale, è stato istituito il FIR, fondo di indennizzo risparmiatori. Sono stati stanziati in totale 1,575 miliardi di euro, cioè 525 milioni di euro per ogni anno del triennio 2019-2021.Sono indennizzabili le azioni e le obbligazioni emesse dalle seguenti banche: Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Banca Etruria, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Chieti, CariFerrara e le loro controllate (ad es. Banca Apulia e Banca Nuova), Bcc Crediveneto e Bcc Padovana.

L'indennizzo

Per le azioni l’indennizzo sarà pari al 30% del costo di acquisto originario, mentre per le obbligazioni subordinate l’indennizzo sarà pari al 95% del costo di acquisto originario. In entrambi i casi però, il limite massimo dell’indennizzo ottenibile è di 100.000 euro ed, inoltre, dall'ammontare dell'indennizzo sono detratti gli eventuali importi già ricevuti in relazione allo stesso strumento finanziario a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento.

Supporto legale

In seguito all'attivazione del portale fondoindennizzorisparmiatori.consap.it, Adiconsum FVG, per i soggetti in possesso delle azioni e obbligazioni subordinate alla data della messa in liquidazione coatta della banca, mette in campo un servizio di consulenza ed assistenza supportato dall'ufficio legale, che sarà operativo tutti i giovedi dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso lo sportello Adiconsum di Udine sito in via Ciconi 16, al secondo piano della sede Cisl. Tale servizio sarà poi allargato agli sportelli Adiconsum di Monfalcone e Trieste.

Gli aventi diritto ed i loro delegati hanno la possibilità di accedere al portale fino a metà febbraio 2020. La Commissione Tecnica riceverà tutte le domande e predisporrà un elenco degli aventi diritto secondo le priorità definite dal Decreto a prescindere dalla data di presentazione dell'istanza.