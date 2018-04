Sereni Orizzonti risponde a La Stampa: «Accuse oggettivamente false»

Sereni Orizzonti Spa non ci sta, e risponde per le rime alle accuse mosse nei confronti del gruppo friulano da La Stampa, in un articolo che dà conto di un’inchiesta della Guardia di Finanza su presunti inquadramenti scorretti del personale.

Le precisazioni

«Si parla erroneamente di tirocini - fanno sapere dalla società - e soprattutto si dice che tutti gli infermieri in oggetto sono stati inquadrati come apprendisti. La cosa è oggettivamente falsa, posto che gli occupati sono oltre 2mila e 500. È bene fare chiarezza relativamente alle contestazioni che ci sono state mosse. Stiamo parlando di lavoratori assunti come dipendenti (e non di tirocinanti come evidenziato dal quotidiano torinese ndr) con retribuzione pari a quelle dei loro colleghi e in possesso delle qualifiche idonee».

Scelta legittima

«La contestazione è squisitamente tecnica - si specifica - , ed è relativa alla possibilità o meno di utilizzare per una parte di questi addetti l'apprendistato professionalizzante. A nostro giudizio questo è possibile, tanto che sono numerosi i bandi indetti da enti pubblici per l'assunzione di apprendisti con analoghe mansioni. Numerose ispezioni degli enti preposti, sia avvenute nel tempo che più di recente, non hanno mai dato luogo ad alcuna contestazione. Su oltre 2mila e 500 collaboratori ad oggi solo sei infermieri stanno svolgendo un apprendistato professionalizzante, e nessuno di questi in Friuli Venezia Giulia. Ove il contenzioso dovesse risolversi in senso negativo, ovviamente ci adegueremo».

Il gruppo

Sereni Orizzonti oggi è il terzo operatore italiano nel suo settore, con oltre 4mila e 500 posti letto. Sta realizzando nel paese investimenti per oltre 150 milioni di euro. «Sono in consegna dieci nuove rsa entro giugno di quest'anno - chiudono da Sereni Orizzonti -, per un numero complessivo di oltre 1000 posti letto, che contribuiranno a ridurre il gap che sconta attualmente il nostro Paese, dove il numero delle strutture per anziani è insufficiente. Da questa attività deriva ovviamente un'importante crescita dell'occupazione, soprattutto rivolta alle donne».

