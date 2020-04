In giro senza guanti e mascherina, rischia di investire un carabiniere

Resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità personale. Sono queste le ipotesi di reato di cui dovrà rispondere un cinquantenne di Manzano che, alle 11 e 50 di questa mattina, è entrato nel supermercato Aldi della zona senza indossare i guanti e la mascherina come previsto. Invitato a farlo da un addetto alla sicurezza si è fermamente rifiutato.

L'intervento

Sul posto sono così intervenuti i carabinieri di Manzano ma l’uomo ha rifiutato di declinare loro le sue generalità e ha chiesto ai militari di fornirgli i loro nominativi, iniziando a riprenderli con lo smartphone mentre stavano effettuando il controllo. Ha smesso solo in seguito a una diffida formale. L’uomo inoltre, per sottrarsi al controllo, ha raggiunto la sua autovettura (che aveva lasciato nel parcheggio antistante il supermercato) ed è fuggito, incurante della presenza di uno dei militari operanti che ha dovuto scostarsi per non essere investito.

Bloccato

È stato però fermato subito dopo, a pochi chilometri di distanza, lungo la variante della ex provinciale 78 in direzione Manzinello di Manzano. È stato anche sanzionato per violazione all’ordinanza del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia emanata ieri.