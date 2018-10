Dopo la cimice verde e quella asiatica, in Friuli arriva la cimice arancione

Non bastava l'invasione della cimice aliena, denominata "Halyomorpha Halys", più comunemente conosciuta come "cimice marmorata asiatica". A peggiorare la situazione ora ci si mette anche madre natura con i suoi scherzi cromatici. Al flagello che da un paio d'anni si abbatte in autunno in Friuli e nella Pianura Padana, si aggiunge ora la presenza delle cimici arancioni, insetti in tutto e per tutto simili alle cimici verdi. Diverse segnalazioni sono arrivate anche alle nostra testata e gli avvistamenti sono stati effettuati a Latisana, Moruzzo, Colloredo di Monte Albano, San Daniele e a Ciconicco. Ma la loro presenza era stata segnalata già nel 2016 nelle Marche, nei comuni vicino a Treviso.

Nessuna specie nuova

Da quanto appreso, si tratterebbe della forma aurantiaca della comunissima Nezara viridula (la cimice verde appartenente alla famiglia dei Pentatomidae), tra le cui forme cromatiche presenta anche quella rara che vira fra il rosso e l'arancione. La colorazione vivace la si deve al gene mendeliano (quello che produce il pigmento verde) in fase di omozigosi recessiva. Si tratterebbe, dunque, solamente di una varietà di cimici, non di una specie diversa o sottospecie.

Apparsa anche la cimice gialla e quella "milanista"

Ma non è finita. Perchè tra le varie colorazioni apparse in provincia, oltre alla cimice arancione - con gradazioni sia sul rosa che sul rosso -, ci sono arrivate altre due segnalazioni curiose. La prima fotografia giunta da Buja mostra una cimice gialla; la seconda - la più particolare - immortala una cimice rossa a strisce nere apparsa tra alcuni ulivi a Prepotto. Qui di seguito le immagini dei nostri lettori.

