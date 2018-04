A Sauris si cerca Marco Durigon, scomparso da quattro giorni

Proseguono le ricerche di Marco Durigon, l'ingegnere 42enne dipendente della Regione e residente a Trieste, scomparso da casa lo scorso 11 aprile.

Le ricerche, ad opera dei Vigili del Fuoco di Udine, si sono concentrate in prossimità del lago di Sauris dove è stata rinvenuta l'auto dell'uomo.

Le operazioni

Particolarmente difficili le operazioni anche a causa del basso livello del lago che ha costretto i vigili del fuoco all'utilizzo di speciali attrezzature per calare un'imbarcazione dall'alto della diga e poter guindi scandagliare, attraverso l'uso di una telecamera, il fondale inseme ai Sommozzatori di Trieste e Venezia.

L'allarme

L'uomo aveva raggiunto nei giorni scorsi i parenti a Rigolato, un piccolo comune della Carnia; sono stati loro a dare l'allarme non vedendolo rientrare e non riuscendo più a mettersi in contatto con lui. Le ricerche nell'area dell'invaso sono iniziate giovedì 12 aprile, anche con l'impiego di gommoni calati nello specchio d'acqua e sono state sospese con l'arrivo del buio per proseguire poi fino ad oggi.

Le ricerche, che hanno dato esito negativo nonostante l'impiego di mezzi tra i quali anche un elicottero, proseguiranno nei prossimi giorni.