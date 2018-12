Sci in Friuli: prolungata la prevendita degli skipass e d’estate si va in montagna gratis

Manca poco all’inizio della stagione dello sci in Friuli Venezia Giulia previsto per il 7 dicembre e PromoTurismoFVG prolunga la prevendita degli skipass stagionali CartaNeve fino a giovedì 6 dicembre e premia i clienti con un carnet gratuito per l’utilizzo degli impianti di risalita nei mesi estivi del 2019.

Il carnet verrà consegnato agli acquirenti della CartaNeve (ad esclusione delle categorie che beneficiano dell'abbonamento gratuito, come ad esempio i bambini under 10 o gli adulti over 75) e sarà composto da 6 biglietti che accorderanno un viaggio di andata e ritorno in ciascun polo montano del Friuli Venezia Giulia: Forni di Sopra-Sauris (seggiovia Varmost 1), Piancavallo (seggiovia Tremol 1), Ravascletto-Zoncolan (Funifor Monte Zoncolan), Sappada (seggiovia Miravalle), Sella Nevea (telecabina del Canin), Tarvisio (telecabina Monte Lussari).

Sarà possibile ritirare il carnet a partire dal 16 marzo 2019 e fino al 25 aprile in tutte le casse degli impianti, semplicemente restituendo la CartaNeve.

Rispetto alle passate stagioni, il costo dello skipass stagionale CartaNeve rimane immutato e, se acquistato in prevendita, si beneficia di uno sconto significativo. Invariato anche il pacchetto famiglia che prevede una riduzione del 35%.

Il CartaNeve è valido nei comprensori gestiti da PromoTurismoFVG (Piancavallo, Forni di Sopra-Sauris, Ravascletto-Zoncolan, Tarvisio e Sella Nevea), nella stazione convenzionata di Sappada e negli impianti di Bovec in Slovenia collegati alla stazione di Sella Nevea.

È possibile acquistare lo skipass stagionale in prevendita fino al 2 dicembre negli uffici skipass PromoTurismoFVG delle località sciistiche di Tarvisio, Piancavallo, Forni di Sopra, Ravascletto e Sella Nevea; negli infopoint PromoTurismoFVG di Tolmezzo, Pordenone e Trieste; al Mega Intersport del centro Commerciale Città Fiera di Martignacco e al Palmanova Outlet Village.

Dal 2 al 6 dicembre la prevendita proseguirà negli uffici skipass PromoTurismoFVG dei poli sciistici.