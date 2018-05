Chef Scarello chiuderà domani Sapori di Pro Loco

Sapori Pro Loco, la grande manifestazione enogastronomica organizzata dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia, dopo il positivo esordio con oltre 12 mila visitatori, nel weekend del 20 maggio vivrà a Villa Manin di Passariano di Codroipo il suo secondo fine settimana all’insegna della grande musica e cucina stellata: domenica 20 maggio gran finale con lo chef Scarello (unico con 2 stelle Michelin in regione, evento il 20 maggio in collaborazione con Ersa FVG).

Il tutto insieme al centinaio tra piatti tipici, vini regionali, birre e gelati artigianali proposti dalle Pro Loco e preparati anche con prodotti certificati dal marchio di qualità Aqua della Regione Friuli Venezia Giulia. E sempre domenica 20 maggio alla sera magnifico spettacolo pirotecnico conclusivo.

Domenica 20 maggio

Domenica 20 maggio si parte alle 10 nell’area esterna allo Spazio incontri con la dimostrazione della produzione di formaggio con la creazione di un mini caseificio. A cura di Ersa FVG. Alle 11 nello Spazio incontri si parlerà de Le produzioni lattiero casearie espressione del territorio della regione FVG: un percorso guidato di degustazione per conoscerle e valorizzarle, iniziativa svolta nell’ambito dei progetti di cooperazione transfrontaliera Made e Top Value. A cura di Ersa FVG, Università degli Studi di Udine e Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e del Passo Pramollo. Infine alle 17.30 la Presentazione del marchio di qualità dell’agroalimentare del FVG AQUA. A seguire show cooking con i prodotti AQUA a cura di Emanuele Scarello, unico chef 2 stelle Michelin del Friuli Venezia Giulia e titolare del rinomato ristorante Agli Amici di Godia. A cura di Ersa FVG.



Musica e stand

Per la musica il 20 maggio alle 20.30 Rhythm & Blues Band in concerto con tutto il repertorio di 30 anni di attività. Alle 22.30 il grande spettacolo pirotecnico conclusivo L’Incendio di Villa Manin, a cura di Stabilimento Pirotecnico Friulveneto

Mostre e Musei

In contemporanea Sapori Pro Loco Villa Manin e la Città di Codroipo propongono la visita di esposizioni e mostre. In Villa nella Barchessa di Levante la mostra L’Atelier dei fiori, gli abiti di Capucci incontrano le immagini di Gardone e la mostra Il colore delle emozioni. Visitabili inoltre la cappella di Sant’Andrea, la sala delle carrozze e quelle di Flora e della stufa nonché il Parco secolare. In città aperto il Civico museo archeologico, a San Martino quello delle carrozze d’epoca e la mostra Occhi di Burtone. Luoghi raggiungibili anche in bicicletta grazie al servizio noleggio della Pro Loco Passariano.









