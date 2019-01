Città da visitare assolutamente nel 2019, nella top list c’è anche una friulana

Famosa per le colline morbide che la circondano ma soprattutto per il suo prosciutto, è San Daniele del Friuli la città che Skyscanner, il sito che scova i consigli di viaggio e belle idee per le vacanze, consiglia per essere visitata nel 2019.

I consigli

Skyscanner ha stilato l’elenco di 19 città italiane che dovrebbero assolutamente essere viste quest’anno: una più bella dell’altra, una diversa dall’altra per grandezza e caratteristiche, tutte perfette da scoprire in ogni momento dell’anno, ricche di tante novità ed eventi e ideali come punto di partenza per meravigliosi road trip in Italia.

San Daniele del Friuli

Tra queste anche San Daniele del Fuli di cui Skyscanner dice: «Ancora piccole città da visitare in Italia, che regalano grandi gioie, soprattutto dal punto di vista gastronomico, con San Daniele del Friuli. Questa deliziosa città friulana in provincia di Udine, adagiata su di una verdeggiante collina, è famosa in tutto il mondo per la produzione della trota salmonata ma soprattutto per uno dei prosciutti più buoni sul mercato: il San Daniele DOP, omaggiato ogni anno con una manifestazione che nel 2019 festeggia ben trentacinque anni di vita. E nel mese di giugno San Daniele vi attende con una vera e propria festa a suon di degustazioni, corsi di taglio, show cooking, incontri nei prosciuttifici e interessanti itinerari turistici da fare a piedi oppure a cavallo, in bici o in canoa. Andate ad esplorare le sponde del fiume Tagliamento, caratterizzato da un natura rigogliosa e da bellissime spiagge dove rilassarsi».

L'elenco

Le altre città, piccole e grandi, consigliate da Skyscanner, sono Matera in Basilicata, Courmayeur in Valle d’Aosta, Macerata e Recanati nelle Marche, Oristano in Sardegna, Sutri nel Lazio, Modica in Sicilia, Ferrara in Emilia Romagna, Livigno in Lombardia, Perugia in Umbria, Pienza in Toscana, Putignano in Puglia, Ortona in Abruzzo, Termoli in Molise, Triora in Liguria, Torino in Piemonte, Vicenza in Veneto e Benevento in Campania.