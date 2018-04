Rsu pubblico impiego, Cisl da record alla tornata elettorale

La concretezza è stata premiata: la Cisl del Friuli Venezia Giulia sbanca nel rinnovo delle RSU del pubblico impiego. A poche ore dallo scrutinio, arrivano i primi risultati che segnano il punto per la Cisl nel comparto del pubblico impiego. Venendo al dettaglio del voto, la Cisl Fp si conferma il primo sindacato nella sanità, incassando anche un risultato storico al Burlo di Trieste con 74 voti. Primato confermato poi all’ASUI UD con 1114 voti, secondo posto all’ASUI TS 560 (dato provvisorio) e risultati ribaditi anche in AAS2 Bassa friulana (voti 245) e AAS3 e AAS5. Altro risultato storico, quello ottenuto all’ufficio delle Dogane di Fernetti, retroporto di Trieste, dove la categoria cislina conquista ben due seggi, e il secondo posto conquistato all’Agenzia delle Entrate di Pordenone ed in Arpa Fvg. Ottima prestazione, mentre i dati arrivano alla spicciolata, anche nelle case di riposo La Quiete di Udine, Asp Moro di Codroipo e Asp di Paluzza. Quanto agli enti pubblici finora scrutinati, la vittoria va alla Cisl Fp nei Comuni di Gorizia con 98 voti e al Comune di Trieste (452), e nelle amministrazioni di Artegna e Tarcento, oltre che nelle Uti Carnia e del Torre.

Piazzamento al secondo posto al Comune di Udine. Ricordiamo che la tornata del rinnovo delle Rsu, oltre alla federazione della funzione pubblica, ha coinvolto anche le categorie della Scuola, della Ricerca e dell’Università. Mentre si attendono i risultati della Scuola dove si segnano punte di affluenza superiori all’80%, si registra la crescita di consenso sia nel nelle università di Udine e Trieste, sia nei centri di ricerca. Confermate, così, le rsu all’interno di Infn e Istat Friuli Venezia Giulia, due all’Ogs, con un incremento del 30% dei voti sulla tornata precedente e addirittura del 300% in Area di Ricerca. Per quanto riguarda l’università, i primi numeri definitivi arrivano dall’ateneo friulano, dove la Cisl Università si assesta sui risultati di tre anni fa.

“Non possiamo che esprime grande soddisfazione” – commenta il segretario generale della Cisl Fvg, Alberto Monticco, a nome di tutta la segreteria confederale. “Il mio ringraziamento va alle centinaia di candidati che si sono resi disponibili a mettersi in gioco e i lavoratori di questa regione che continuano ad avere fiducia verso chi ha sempre manifestato senso di responsabilità e concretezza”. “Nell’attesa dei risultati definitivi – aggiunge il segretario generale della Cisl Fp, Massimo Bevilacqua - i primi dati certi ci dicono che l’affluenza al voto è stata altissima: circa l’80% votanti piccola flessione nella sanità”. “Questo è di per sé un obiettivo importantissimo, perché dimostra che tra i lavoratori pubblici c’è tanta voglia di partecipare. Dimostra che la stragrande maggioranza dei lavoratori non dà ascolto alle sirene della rabbia e della disillusione, e riconosce nel sindacato confederale un soggetto credibile capace di trasformare le esigenze in proposte, le competenze in leve della produttività e dell’innovazione. Una bella vittoria della fiducia e della partecipazione”.