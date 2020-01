Rissa al bar, ferito a una gamba un uomo con un oggetto tagliente

Rissa con il ferimento di un uomo nella notte di sabato a Cervignano del Friuli, in un bar a pochi passi dalla centrale piazza Indipendenza, in via Cervignano. All’interno del locale c’era un gruppo di sportivi appartenenti a una società calcistica della zona quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, il soggetto è stato colpito con un corpo contundente rimediando una ferita a una gamba.

L'aggressione

Secondo gli ambienti vicini all'aggredito sarebbe stato colpito con delle forbici, ma gli inquirenti non escludono potesse trattarsi di cocci di vetro. Il ferito è stato soccorso dal personale della Croce verde di Cervignano del Friuli e trasportato al Santa Maria della Misericordia di Udine dove si trova ricoverato. Non è in pericolo di vita.