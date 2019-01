Caro bollette, stangata da quasi 30 milioni di euro

Nel 2018 le famiglie del Friuli Venezia Giulia che rientrano nel "mercato tutelato" hanno subito una maxi-stangata complessiva pari a 28,9 milioni di euro a causa dei rincari di luce e gas. La denuncia arriva dal Codacons, che ha elaborato uno studio sulla maggiore spesa delle famiglie residenti in regione nell'ultimo anno.

I rincari

Le tariffe della luce — spiegano dall'associazione — hanno registrato un incremento dell'11,12 per cento rispetto al 2017, portando i consumatori a spendere circa 12,6 milioni di euro in più su base annua per l'elettricità; il gas è aumentato invece del 13,67 per cento, con un aggravio per le tasche delle famiglie pari a 16,3 milioni di euro.

Il nuovo anno

E rincari delle bollette — sottolinea il Codacons — sono previsti anche per il 2019. Per aiutare le famiglie a risparmiare sulle bollette il Codacons ha lanciato in Friuli Venezia Giulia la campagna "Stop rincari energia".