Rifiuti speciali gettati nei bidoni: individuata la ditta responsabile

Si è conclusa con un patteggiamento dei titolari di una Ditta artigiana una indagine iniziata nell’ottobre 2017 a cura della Polizia Locale dell’UTI del Friuli Centrale. Il nucleo di prossimità, a seguito di indagini, aveva rinvenuto in alcuni cassonetti, siti a Udine in via Campoformido, un conferimento di rifiuti speciali (cartongesso) vietato dal Regolamento Gestione Rifiuti Urbani; le investigazioni portavano alla identificazione degli autori titolari di una Ditta, oltre ad un loro familiare, ai quali veniva contestato il reato di gestione illecita di rifiuti effettuata tramite trasporto ed abbandono e senza essere iscritti all’Albo Nazionale Gestori ambientali.

La Procura ha ritenuto fondata l’esistenza degli illeciti e i responsabili hanno optato per il rito del patteggiamento. L’attività del nucleo di prossimità in materia ambientale ha registrato così un altro risultato nell’ottica non solo di reprimere situazioni illecite ma anche di lanciare un messaggio di deterrenza per tutti coloro che illegittimamente o anche solo incivilmente continuano a violare le norme di conferimento di rifiuti comportamento questo che ha una incidenza non solo sull’ambiente ma anche sul decoro urbano.