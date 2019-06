Riapre la frasca di corte Giacomelli, con un nuovo look e nuovi prodotti

Riapre uno dei locali più amati di Udine, nato al tempo come "Frasca in città" e ribattezzato ieri con il nuovo nome "Frasca dei fratelli". A rinnovare totalmente il locale, dandogli un look totalmente nuovo, sono stati i fratelli Carraro, Zoltan e Simona.

Il locale

Da osteria tipica dove libri e giochi da tavola dividevano il palco con il vino della casa, la frasca si è trasformata in locale dove degustare prodotti di eccellenza. «Non c'è nulla di quello che c'era prima - dichiara Zoltan - e ora qui oltre ai vini di eccellenza della nostra regione, si trovano anche vini più di nicchia e meno conosciuti, in abbinata a prodotti della nostra terra». Ecco quindi che accanto al formaggio di fossa o a salumi del Carso si possono trovare vini di quella zona. Non mancano affettati di prima qualità e soprattutto formaggi profumatissimi. «Grazie alla collaborazione con un affinatore di Sauris offrirò ai miei clienti formaggi davvero unici, come il blu di capra che anche all'inaugurazione ha fatto impazzire tutti».

Zoltan, originario del Veneto, ma con un trascorso da barman in Sardegna, ha tutta l'intenzione di coccolare gli avventori della "Frasca dei fratelli", proponendogli anche degustazioni di tartare e carpacci di carni selezionatissime.

«Credo profondamente nel fatto che se i prodotti che servo sono sinceri, i clienti percepiscono anche la sincerità di chi li serve, ovvero la mia»

La "Frasca dei fratelli" è aperta ogni giorno tranne la domenica dalle 11 alle 15 e dalle 18 alle 23.