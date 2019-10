Dopo 15 anni riaperto dai volontari il sentiero magico che porta alla grotta preistorica

Un luogo magico, un sentiero circondato da alberi e da racconti mitologici e preziosi. Quello del sentiero che attraversa il bosco di Valle di Soffumbergo fino alla grotta del Foran di Landri, è un recupero prezioso, perché riguarda non solo un aspetto naturalistico, ma anche storico visto che all'interno della grotta sono stati ritrovati numerosi reperti risalenti al Neolitico. Da oggi, dopo 15 anni, sarà finalmente possibile ripercorrerlo grazie al lavoro di alcuni volontari della zona che lo hanno ripulito dalla vegetazione, dopo che ilbosco se n'era riappropriato.

La consuetudine degli abitanti

Consuetudine voleva che ogni anno, in occasione della Festa delle Castagne e del Miele di Castagno insieme alla Pro Loco del Borgo si andasse a piedi fino alla grotta. Ma, proprio a causa della "sparizione" del sentiero, da 15 anni questa escursione non si poteva più fare. Quest'anno, grazie all'impegno dei volontari non solo della Pro Loco ma anche del gruppo Forum Julii Speleo e della vicina Pro Loco Colloredo di Soffumbergo, il sentiero è stato riaperto e domenica 13 ottobre alle 8.30 ci sarà il ritrovo e iscrizioni dei partecipanti alla camminata "Valle scende in grotta".

La riapertura del sentiero

«Lo scorso giugno - ha dichiarato il presidente della Pro Loco di Valle di Soffumbergo Gianfranco Specia - dopo il grande lavoro di pulizia del sentiero da parte dei volontari abbiamo svolto un'edizione zero della camminata in occasione della Festa del Patrono San Pietro: è andata molto bene e visto l'interesse delle persone abbiamo deciso di ripristinare la consuetudine della visita al Foran di Landri».

L'appuntamento

Il percorso, partendo da Valle di Soffumbergo, permetterà di raggiungere le grotte in zona Case Pech e Foran di Landri, ricche di testimonianze geologiche e preistoriche. Infatti queste grotte sono sono al centro di numerosi racconti e leggende, nonché sono ricche d'acqua e vi sono stati ritrovati reperti risalenti al Neolitico. La camminata guidata prevede il ritrovo e le iscrizioni domenica 13 ottobre alle 8.30 dalla sede della Pro Loco con partenza alle ore 9, accompagnati dalla guida Gianpaolo Bragagnini, esperto agronomo. All’esterno delle grotte, vi sarà un momento di presentazione didattica a cura di Forum Julii Speleo. La durata della passeggiata è di circa 3 ore e mezza (dislivello 506/678 metri sul livello del mare, difficoltà facile). Si raccomanda abbigliamento e calzature adatte all’attività.

La festa

Nel frattempo sabato 12 e domenica 13 ottobre si vivrà il secondo weekend della 39ma edizione della Festa delle Castagne e del Miele di Castagno. Ricco il programma che prevede oltre alle camminate musica, divertimento, attività per i bambini e tante specialità enogastronomiche da gustare.

Una festa che strizza l'occhio all'ambiente

La kermesse è un'Ecofesta per il suo impegno nella tutela dell'ambiente nonché quest’anno è stata pure insignita del marchio Sagra di qualità dell'Unione nazionale delle Pro Loco (prima e al momento unica manifestazione in Friuli Venezia Giulia) e quindi riconosciuta come una delle eccellenze d’Italia: la premiazione si è svolta a luglio a Roma in Senato nella Sala Koch.

SECONDO WEEKEND

Sabato 12 ottobre apertura dei chioschi alle 12, alle 12.30 pranzo offerto a tutti gli ultra 70enni residenti nel Comune di Faedis. Alle 14.30 passeggiata nel bosco vicino a Valle di Soffumbergo. Alle 17 pomeriggio e serata danzante con il Trio Matajur. Alle 19 concerto sotto le stelle, la Nuova Banda di Orzano presenta Una valle di Musica con la direzione del maestro Nevio Lestuzzi. Domenica 13 ottobre apertura dei chioschi alle 8.30 e ritrovo e iscrizioni dei partecipanti alla camminata Valle scende in grotta. Alle 9 partenza della camminata con esperto botanico e Forum Julii Speleo. Alle 11 Santa Messa, alle 13 pomeriggio didattico e divertimento per bambini a cura dei Forum Julii Speleo, alle 14 partenza della camminata alla scoperta di Soffumbergo fin al monte San Lorenzo attraversando antichi castagneti del territorio e vecchi sentieri con Ermenegildo Roiatti. Dalle 14.30 pomeriggio e serata in musica con Petris e i Solisti friulani.

TERZO WEEKEND

Sabato 19 ottobre apertura dei chioschi alle 12, alle 12.30 pranzo offerto a tutti gli ultra 70enni residenti nel Comune di Faedis. Alle 14.30 passeggiata nel bosco vicino a Valle di Soffumbergo. Dalle 17 pomeriggio e serata danzante con il gruppo Sebastiano e la sua Band, alle 18 l’iniziativa Leggere a Valle con la scrittrice Silvia Ganzitti che presenta il suo libro “La guerra di Lia”, ricordi dell’ultima guerra. Alle 21 esibizione del Giuoco della Morra, valevole per il 12° Memorial Maurilio Zuanigh. Domenica 20 ottobre gran finale. Apertura dei chioschi alle 8.30 e alle 9 partenza della Marcia fra i castagneti di Valle - XXVII Memorial Giorgio Grison con l’Asd Polisportiva Dlf Udine. Alle 11.30 degustazione guidata del Refosco di Faedis con l’Associazione volontaria fra i Viticoltori del Refosco di Faedis. Alle 13 pomeriggio di divertimento con i pony del Fabietto fans club. Alle 14 partenza della camminata alla scoperta di Soffumbergo dal monte San Lorenzo a Borgo Pedrosa con la Pro Loco Campeglio. Dalle 14.30 pomeriggio e serata in musica con Alvio & Elena fino alla chiusura dei festeggiamenti.