Lotta all'incuria, al Fvg 40 milioni per la prevenzione del dissesto idrogeologico

Incontro stamane a Trieste tra Fedriga e il sottosegretario per l'Ambiente Vanni Gava. Sul tavolo si è discusso del dissesto idrogeologico subito in Friuli Venezia Giulia dall'alluvione di fine ottobre.

Le risorse

Per tentare di prevenire situazioni di criticità simili a quelle avvenute una settima fa, il Governo ha stanziato un fondo da 40 milioni di euro da utillizzare per mettere in sicurezza il territorio. Proprio il Fvg sarà la prima Regione ad iniziare un percorso virtuoso di prevenzione e manutenzione atto a salvaguardare la salute della popolazione e dell'ambiente dalle piene dei fiumi e dal rischio di assenza di corrente elettrica.