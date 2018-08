Matrimonio Ferragni&Fedez, realizzati in Friuli due peluche della coppia

Ad un giorno dal matrimonio più social, pubblico e annunciato che l'Italia abbia mai avuto, ovvero quello tra l'influencer Chira Ferragni e il rapper Fedez, anche il Friuli parteciperà virtualmente al marketing che gira intorno all'evento attraverso la Trudi, la nota società di Tarcento che da 64 anni produce morbidi peluche e orsacchiotti.

Proprio per l'occasione, in attesa del "sì" fissato il primo settembre nella cattedrale di San Nicolò a Noto, la Trudi ha realizzato due enormi pupazzi in scala 1:1 che ricalcano i lineamenti della fashion blogger e del cantante e giudice di X Factor. Si tratta di due costumi indossabili con tanto di tatuaggi, accessori e loghi. Il progetto non è ancora stato svelato del tutto, quello che è certo è che i due giganteschi peluche sono già presenti in Sicilia.