Rapina a mano armata alla Lidl, ladro fugge con 4mila euro

Rapina a mano armata nella serata di ieri alla LIdl di San Giovanni al Natisone.

I fatti

Erano circa le 20 quando un uomo, che indossava un passamontagna, ha estratto una pistola semiautomatica e l'ha puntata verso la cassiera intimandole di consegnargli l'incasso della giornata.

La donna, davanti alla minaccia, non ha esitato ed ha consegnato il bottino di circa 4mila euro. L'uomo è poi fuggito facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini

Solo un grande spavento per la cassiera, che ha riferito più dettagli possibili sull'aspetto dell'uomo. Stando ad una prima ricostruzione il malvivente avrebbe indossato abiti scuri e avrebbe avuto un forte accento meridionale. Sul posto sono poi giunti i carabinieri del Norm di Palmanova, la polizia del Commissariato di Cividale del Friuli e due pattuglie della vigilanza privata dell'Italpol. Per tutti gli accertamenti procede la polizia di Stato anche attraverso le immagini delle telacamere di videosorveglianza. Si tratta della terza rapina in pochi giorni in provincia di Udine.