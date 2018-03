Rapinata, riconosce il suo aggressore grazie a Facebook

Rapinata vicino a casa, riconosce il ladro su Facebook. Protagonista della vicenda una donna, residente a Basaldella di Campoformido, che la sera di venerdì 16 marzo era stata derubata della sua borsetta in via San Sebastiano. La vittima, dopo la denuncia, ha riconosciuto il soggetto che le aveva sottratto l’accessorio in alcune foto su Facebook. I carabinieri della stazione di Udine, verificata la veridicità di quanto affermato dalla donna, hanno rintracciato il colpevole, che è stato denunciato a piede libero. La refurtiva non è stata recuperata.