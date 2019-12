I rapinatori lo derubano e poi lo chiudono in camera da letto

Derubato e chiuso dai ladri nella sua camera da letto. La brutta avventura ha visto coinvolto un 81enne residente a Campoformido nella giornata di ieri. L'uomo ha denunciato ai carabinieri l'ingresso in casa sua di un gruppo di uomini, forse tre, con il volto coperto. Non sa se fossero o meno armati. Una volta a contatto con lui lo hanno fatto sistemare nella stanza dove dorme e, dopo aver dato un giro di chiave alla serratura, si sono impossessati di 1500 euro in oro e alcuni monili. Andandosene hanno portato via anche il cellulare dell'anziano, impedendogli così di comunicare con l'esterno. L'uomo, che vive da solo dopo aver perso la moglie, è stato liberato solamente stamattina quando il figlio è andato a trovarlo e ha scoperto la vicenda. I carabinieri della stazione di Campoformido e del Reparto Operativo di Udine stanno conducendo le indagini.