Sangue in piazza a Codroipo, accoltellato un 17enne

Prima la discussione, poi l'accoltellamento, poi la denuncia per lesioni aggravate. Sabato sera "caldo" a Codroipo in piazza Giardini pubblici, dove un 17enne è stato accoltellato, in base ai primi riscontri da un 46enne di nazionalità romena residente nel pordenonese. Il giovane si sarebbe trovato nel centro del Medio Friuli assieme ad un gruppo di amici. Arrivato all'ospedale di San Vito al Tagliamento con propri mezzi è stato medicato dal personale del pronto soccorso. La prognosi per la completa guarigione è di 30 giorni. L'episodio è stato così segnalato ai carabinieri di Codroipo, che hanno fatto partire le indagini e rintracciato il presunto aggressore. L'episodio, secondo quanto ricostruito dai militari, necessita ancora di uleriori chiarimenti.