Accoltellamento in via Scrosoppi, ferita una ragazza dopo una lite

Secondo grave fatto di sangue delle ultime 24 ore in regione. Dopo l'episodio di ieri – con un 17enne originario della Bassa Friulana ferito a Trieste –una ragazza è stata accoltellata questa sera a Udine, dopo le ore 20. Il fatto è avvenuto in via Scrosoppi, a qualche centinaio di metri dalla zona del teatro, all'interno di un appartamento.

La lite

Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’episodio sarebbe accaduto in seguito a una lite scoppiata fra una coppia. L'uomo ha prima colpito con la lama la donna e poi ha diretto il coltello verso sé stesso, ferendosi. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, che hanno sentito delle grida provenire dall'alloggio. L'uomo e la donna sono stati ricoverati entrambi al Santa Maria della Misericordia.