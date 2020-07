Punto da una vespa, grave un uomo nella zona di Palmanova

Un 44enne di Aiello del Friuli è stato soccorso e condotto in ospedale a Palmanova stamattina dopo essere stato punto da una vespa. Il soggetto è stato accolto in gravi condizioni al nosocomio della città stellata. La richiesta di aiuto è arrivata poco prima delle 8 alla Centrale Sores di Palmanova e gli operatori, compresa la situazione, hanno subito inviato sul posto – siamo nella zona di via Marconi – un’ambulanza e un'auto medica.

