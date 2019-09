Tira un pugno in faccia ad una donna incinta e fugge, sconcertante episodio a Friuli Doc

Incredibile, ma vero l'episodio verificatosi ieri sera intorno alle 22.30 a Friuli Doc.

Un uomo, per cause ancora sconosciute e in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha sferrato un pugno in faccia ad una donna incinta in pieno Friuli Doc in Via delle Erbe.

Non è ancora chiaro se i due si conoscessero, se fosse nato un alterco o se fossero totali sconosciuti.

La donna, vista la sua condizione, è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e dopo le prime cure è stata trasportata in ambulanza in ospedale.

Ora sarà la Questura di Udine a ricostruire i fatti e a cercare il responsabile.