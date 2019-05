Affluenza alle urne: in Fvg alle 12 pari al 19,17%

Alle ore 12 in Friuli Venezia Giulia ha votato, per il rinnovo dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia, il 19,17% degli aventi diritto. Secondo i dati del Viminale, l'affluenza maggiore è stata registrata nei seggi allestiti in provincia di Udine, dove ha votato il 20,49% degli aventi diritto. Seguono i seggi delle province di Gorizia (19,97%), Trieste (17,80%) e Pordenone (17,52%). Alle europee del 2014, l'affluenza alle ore 12 in Friuli Venezia Giulia era stata del 18,61%. Alle politiche del 2018, sempre alla stessa ora, del 22,56% (dati Camera). Per quanto riguarda le elezioni amministrative, nei 117 comunali del Fvg chiamati al voto per il rinnovo di sindaco e Consiglio alle 12 ha votato il 21,91% degli aventi diritto.