Mercatovecchio, in migiaia dicono "no" alla riapertura

In più di 3mila hanno detto “no” alla riapertura al traffico veicolare privato in via Mercatovecchio. C’era da aspettarsi una partecipazione massiccia visti i presupposti e la “passione” con cui si discute del tema in città, ma la presenza di così tante persone ha impressionato, considerando il gran caldo e il periodo estivo.

Manifestazione trasversale

Per forza di cose non mancavano esponenti della minoranza attuale e della maggioranza passata (tra i quali Ceccon, Pirone, Venanzi, Giacomello, Nonino, Meloni, Honsell), ma erano presenti anche diversi cittadini che, pur sostenendo l’attuale Giunta, non gradiscono il provvedimento. Rappresentate tutte le fasce d’età, dai bambini nei passeggini agli anziani.

La protesta

Da piazza San Cristoforo il serpentone si è snodato lungo via Mercatovecchio, piazza Libertà, via Vittorio Veneto, via Piave, piazza Patriarcato e via Manin, per fare ritorno in piazza Libertà e via Mercatovecchio. A quel punto Paolo Attanasio, presidente della Fiab (una delle associazioni che ha promosso l’appuntamento) ha ringraziato tutti i partecipanti e chiuso la giornata di protesta, ma la sensazione è che ce ne saranno delle altre.