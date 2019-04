Non versa un soldo per il mantenimento familiare e prende tutti i risparmi del figlio minorenne

Niente assegni di mantenimento per ex moglie e figli minorenni, niente assistenza e conto corrente di uno dei due ragazzi - a cui aveva accesso come tutore - prosciugato. Per queste ragioni un 32enne residente nella zona dell'Alto Friuli è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Moggio Udinese per le ipotesi di reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e appropriazione indebita continuata.

Nemmeno un euro

I fatti si sono susseguiti nel corso degli ultimi due anni, da quando l'uomo si è separato dalla vecchia compagna di vita. A detta di lui i prelievi dai depositi del figlio dovevano servire per il sostentamento della famiglia, ma di quegli euro i suoi consanguinei non hanno mai visto traccia. L'anno passato, vista l'insolvenza del soggetto verso i suoi doveri, era stato emanato un provvedimento giudiziale per costringerlo al pagamento, senza ottenere nessun genere di risultato.