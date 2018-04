Tutti alle urne, l'iniziativa di due commercianti udinesi: "Se voti, paghi 1 e prendi 2"

Tutti al bar o in pizzeria muniti di tessera elettorale. Se voti, prendi due e paghi uno. Non nel segreto dell'urna, ovviamente, ma in due esercizi commerciali posti sullo stesso lato di via Aquileia, a Udine.

In occasione delle elezioni del 29 aprile (comunali e regionali), i titolari di Europizza e del Caffè Moderno hanno deciso di mettere in moto un'operazione curiosa e forse unica nel suo genere. I due commerciati, Nicola Rispoli e Antonella Fierro, amici e "vicini di casa" a livello lavorativo, di comune accordo hanno lanciato un'iniziativa promozionale forse mai provata prima d'ora: offrire uno speciale "1X2" (paghi uno, prendi due) sui loro prodotti riservata esclusivamente a quei clienti che esibiranno, fra domenica 29 aprile e lunedì 30, la timbratura di votazione avvenuta. «Che votino pure quello che vogliono, ma che votino - spiega con un sorriso a 36 denti Rispoli -. L'importante è ricordarsi di esercitare il proprio diritto. Un dovere civico che spesso si tende spesso a dimenticare o sottovalutare delegando gli altri. Anche perchè chi non vota, poi non ha diritto a lamentarsi!». «Noi, tramite UdineToday, lanciamo l'idea - aggiunge sognando ad occhi aperti Antonella Fierro -, poi speriamo che questo esempio venga copiato, imitato o migliorato dai nostri collghi di Udine e del Friuli Venezia Giulia. E chissà, non sarebbe male se alle votazioni del 2023 in tutta la Penisola e in tutti i negozi si svolgesse l' "1X2 elettorale». «Per una volta - conclude Rispoli -, potremmo essere noi italiani ad estendere una nuova moda all'estero, così come noi abbiamo importato il Black Friday o il Cyber Monday».

Le offerte con l' "1X2 elettorale"

La promozione all'Europizza di Rispoli sarà valida domenica sera per le bibite, le pizze intere e per i tranci (pagando una margherita, ad esempio,se ne riceveranno due). Al bar Moderno, invece, sarà attiva il lunedì mattina, proprio durante le fasi concitate dello spoglio elettorale: le colazioni (brioche, spremute, caffè, succhi di frutta) e i gelati - fino a tre gusti - saranno raddoppiati (ad esempio ordinando 3 palline se ne riceveranno 6). La consumazione sarà raddoppiata solamente una volta, previa esibizione di tessera elettorale con timbratura, e la si potrà utilizzare in entrambi gli esercizi.