Promoturismo Fvg cerca casa, Ovan: «Venite al castello di Colloredo»

«Villa Chiozza ha una posizione infelice. Vogliamo spostare la sede dell’agenzia in un posto più al centro del nostro territorio, magari anche con la connessione veloce, visto che adesso non è così. Escludiamo a priori un ritorno a Villa Manin, sarebbe troppo costoso». L’assessore al turismo Sergio Emidio Bini, a margine della presentazione dei dati del settore oggi in Regione, ha annunciato la volontà di trasferire Promoturismo Fvg in un luogo più adatto rispetto a quello attuale.

Colloredo

Sulla questione ha colto la palla al balzo il sindaco di Colloredo di Monte Albano Luca Ovan, anche lui di Progetto Fvg come Bini, che da tempo sponsorizza il maniero che fu del Nievo come location ideale per l’agenzia. «Qui c’è posto in abbondanza, da perdersi, in gran parte pubblico. Ci sono dei lavori da completare, ma il grosso è fatto — spiega Ovan —. Avevo già fatto questa proposta alla precedente amministrazione e ribadirò il concetto con questa. Sarebbe la soluzione più logica, siamo al centro del Friuli, c’è l’uscita dell’autostrada a Pagnacco. Il sito è storico e molto conosciuto, siamo a 100 chilometri sia da Tarvisio che da Lignano».