Un video di 60 secondi racconta il capoluogo friulano

Udine, città del Tiepolo, del frico e del “tajùt”: antica capitale del Friuli, salotto a cielo aperto di incanti, dove poter ammirare i capolavori della storia dell’arte italiana alla luce naturale del sole con lo sfondo blu delle Alpi Carniche. Tra i rintocchi dei Mori della Torre dell’Orologio e i profumi del San Daniele, accompagnato da un buon bicchiere (tajùt) di Tocai, nasce così#RaccontamiUdine nuova tappa di #RaccontamItalia: l’iniziativa social lanciata da Banca Ifis impresa per narrare dall’alto dei cieli il Bel Paese, grazie a uno storytelling autentico e locale, fatto di idiomi e dialetti, di soli 60 secondi.

Il progetto

Partito dal Sud Italia con prima tappa a Bari, poi Vicenza, Ancona, Perugia, Napoli, Bergamo, Salerno, Padova, Torino e Verona il viaggio di #RaccontamItalia è approdato in Friuli Venezia Giulia, nel capoluogo udinese dove Banca Ifis Impresa ha un ufficio territoriale. Il video è stato realizzato con un drone 4K del peso di 300 grammi per una durata massima di circa un minuto. Il video-racconto vuole valorizzare le regioni e le aree in cui opera Banca Ifis Impresa, a testimonianza del suo ruolo di banca di prossimità e di supporto alle filiere produttive dell’economia reale italiana.