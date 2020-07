Processo Petrillo, le prime rivelazioni: «dirottava le telefonate»

«Quando fu trasferita al centralino ci accorgemmo che aveva messo la deviazione di chiamata per far risultare il suo telefono sempre occupato». È il 10 giugno del 2016 quando Emanuela Petrillo viene spostata al ruolo di centralinista, con compiti di ricezione delle prenotazioni per i vaccini. Ma l'ex assistente sanitaria, a processo a Udine per peculato, falso ideologico e omissione in atti d'ufficio, dirottava su un altro interno la chiamate e il suo numero risultava perennemente non raggiungibile.

La rivelazione

A svelare il retroscena è Giovanni Gallo, direttore del servizio vaccinale della Usl 2 di Treviso nel corso dell'udienza, tenutasi ieri al Tribunale di Udine, del processo a carico della 35enne di Spresiano accusata di avere solo finto di effettuare le vaccinazioni obbligatorie su migliaia di pazienti, per lo più bambini, durante i suoi anni di servizio presso le aziende sanitarie del Medio Friuli a Codroipo, San Daniele e Udine e poi nell'Usl 2. «Un comportamento - ha detto Gallo - per il quale nei suoi confronti venne preso anche un provvedimento disciplinare interno».

Il processo

Presenti in aula come testimoni dell'accusa anche la coordinatrice del reparto vaccinazioni dell'azienda sanitaria trevigiana a due operatrici che hanno confermato la circostanza che portò alla prima segnalazione alla Procura della Repubblica di Treviso, che però archiviò il caso. «Ci eravamo accorte - hanno spiegato in aula - che il cestino era bagnato. Dentro c'erano flaconi pieni di liquido, altri in cui il contenuto era pieno solo metà e i flaconcini della soluzione fisiologica con cui preparare il siero erano ugualmente solo parzialmente pieni». La circostanza, spiegano le operatrici, si ripete nel tempo e questo porta la Usl 2 a nominare un legale, Fabio Crea, e attivarsi per una seconda segnalazione in Procura. Gli atti vanno avanti e il faldone viene trasferito per competenza territoriale ai magistrati di Udine.