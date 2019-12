A 24 anni apre il primo e unico negozio in regione di alimentazione naturale per cani

Paride ha 24 anni e una passione: i suoi cani. Una passione così grande che ha deciso di abbandonare il suo percorso di studi intrapreso dopo le scuole superiori per dedicarsi a coltivarla, aprendo il primo e unico regozio in regione dedicato all'alimentazione naturale per animali. «L'alimentazione che davo ai miei cani non mi soddisfaceva, così mi sono interessato e da cliente di un negozio che curava questo aspetto, sono diventato titolare di un'attività, la BarfHouse avviata due anni fa a Ravosa di Povoletto». Ma l'11 gennaio 2020, il negozio di cibo naturale per cani aprirà ufficialmente in piazza a Colugna: un luogo

La BarfHouse è il primo negozio in Friuli Venezia Giulia specializzato in alimentazione naturale per cani e gatti: l'alimentazione "Barf" (Biologically Appropriate Raw Food - Cibo Crudo Biologicamente Appropriato) è una dieta basata su prodotti naturali e cibo fresco. Quando chiediamo a Paride Feruglio di spiegarci perchè si dovrebbe favorire questo tipo di alimentazione, lui non ha dubbio alcuno.

«Una dieta naturale di questi tipo comporta una numerosa serie di vantaggi rispetto ad un alimentazione industriale: l'assenza di tartaro, meno parassiti, un sistema immunitario più forte, riduzione considerevole delle feci per un miglior assorbimento, muscolatura più sviluppata, articolazioni e ossa più forti, rischio di torsione dello stomaco quasi assente, pelo visibilmente più forte e lucido, aumento dell'appetito e miglioramento dell'umore».

Il negozio

Nel negozio si troverà soprattutto carne fresca, divisa in diverse tipologie: carne con osso, carne senza osso, frattaglie (polmoni, cuore, milza ecc), rumine e omaso, ossa ricreative (cartilagine e nervi essiccati) e frattaglie verdi, ovvero non pulite dagli scarti alimentari dei bovini, che hanno una fondamentale azione probiotica. «Io non posso formulare diete, ma collaboro con nutrizionisti e veterinari che aiutano me e i miei clienti a formulare delle diete precise per ogni tipo di cane».

Chi entrerà in negozio troverà quindi dei freezer con carne cruda congelata e divisa in sacchetti dai 250 grammi al chilo. Si troverà carne di manzo, cavallo, anatra, tacchino, pollo, maiale, slamone, nasello e di molti altri tipi. «Il cane è molto simile al lupo dal punto di vista genetico ma anche dal punto di vista digestivo: abbiamo riscoperto le origini, adeguandole all'animale». Per informare meglio i possessori di cani e gatti, nel negozio si svolgeranno anche serate informative a cadenza regolare.

La dieta

La dieta Barf consiste quindi nell'alimentare cani, gatti ed altri carnivori, con carne cruda, ossa edibili ed organi. I sostenitori della dieta credono che una dieta naturale basata su carne cruda, ossa e organi sia nutrizionalmente superiore ai mangimi commerciali. Uno dei maggiori propositori delle diete a crudo, Ian Billighurst, medico veterinario australiano e proprietario del marchio registrato 'Barf Diet' dichiara che il cane si è evoluto per milioni di anni con una dieta naturale a crudo e che pertanto quella sia la sua fonte ideale di cibo.

Rapporto con i cani e i clienti

Paride ha due cani, un cane corso e uno Yorkshire: per aprire la sua attività è partito chiedendo consigli a nutrizionisti proprio per loro. Alle stesso modo chiede ai suoi clienti cosa stanno mangiando i loro cani al momento: se arrivano da alimentazione industriale o naturale. «La scelta di che tipo di carne dare viene fatta anche in base ad altri fattori, tra cui l'attività fisica il carattere, quanto tempo passano fuori casa e poi viene modificata strada facendo».