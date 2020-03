Coronavirus: morta una donna a Udine. Salgono a 116 i casi, il virus arrivato anche in montagna

È morta oggi a Udine una donna di 93 anni polipatologica, risultata positiva al test del Coronavirus. Lo ha comunicato la Regione tramite una nota, dove sono stati resi noti anche i numeri di oggi: sono infatti saliti a 116 i casi positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia, dei quali 27 sono ricoverati in ospedale, tra cui 6 in terapia intensiva. Il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, ha anche comunicato che i tamponi finora effettuati sono 1602.

Il numero dei contagi resi noti dalla Regione comprende anche i primi due casi di positività al coronavirus anche nella montagna friulana. A renderli noti sono, rispettivamente, i sindaci di Arta Terme e Moggio Udinese.

"ll Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, ci ha comunicato in data odierna che è stato accertato un caso di infezione COVID-19 in un soggetto residente nel comune di Arta Terme. Il Dipartimento di Prevenzione si sta occupando del caso applicando tutti protocolli e le procedure" ha comunicato il sindaco di Arta Terme Luigi Gonano.

"Purtroppo era solo questione di tempo, ma anche nella nostra comunità è stato ufficializzato il primo caso di coronavirus" fa sapere invece il primo cittadino di Moggio Udinese, Giorgio Filaferro.

"La persona infettata sta bene e sta ottemperando assieme a tutti i famigliari alle prescrizioni che prevedono la quarantena presso la propria abitazione. Al paziente è stato ricostruito tutto il processo da parte del Dipartimento di Prevenzione con l’analisi dei contatti avuti e tutti questi contatti sono in isolamento. Il cittadino ha avuto un’atteggiamento fortemente responsabile autoisolandosi e chiamando immediatamente il Dipartimento. L’augurio è quello di una pronta guarigione".