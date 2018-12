Friuli miglior meta low cost d'Italia per sciare: prezzi bassi e impianti sicuri

"In Italia è il Friuli Venezia Giulia la meta più economica per sciare e divertirsi con la neve". Questo almeno è quanto riferisce il portale SiViaggia, sito dedicato ai turisti che devono progettare viaggi, escursioni, ferie o piccole gite.

Fvg meta per la migliore settimana bianca

Secondo un raffronto effettuato fra le offerte presenti nelle regioni del nord Italia dove sono presenti i più importati impianti sciistici invernali, le proposte migliori in assoluto, per qualità e offerta, si trovano proprio nella nostra regione. Ad incidere in particolar modo i prezzi. "Come tutti sanno - spiega il sito -, la settimana bianca non è sempre una delle soluzioni più economiche, soprattutto quando a viaggiare è una famiglia numerosa che deve far fronte a numerose spese. Dove andare allora per divertirsi e spendere meno? In Friuli Venezia Giulia". Una regione che, nonostante la calamità di fine ottobre, ha lavorato senza sosta per far sì che a Natale tutto potesse tornare come prima, ovvero "una delle mete più belle d’Italia e più all’avanguardia per quanto riguarda gli impianti sciistici".

Numeri alla mano

Tra le regioni con impianti sciistici simili per dimensioni e caratteristiche, il Friuli Venezia Giulia risulta infatti quella con i prezzi migliori. "Il costo medio per uno skipass giornaliero è di 37 eur - precisa SìViaggia -, senza contare che sono previsti numerosi sconti per le famiglie (anche del 35%) e anziani (sopra i 75 anni) e bambini (sotto gli 8 anni) possono sciare gratis".

Impianti sicuri

Ma non è finita. I nostri poli invernali a livello statistico risultano fra i più sicuri delle Alpi italiane. "E' qui che c’è il tasso d’incidenti minore d’Italia - conclude l'articolo di SiViaggia-, una bella rassicurazione soprattutto per le famiglie che portano a sciare per la prima volta i bambini".