Premio Hemingway 2019, ecco tutti i vincitori

"Un premio che promuove la cultura e, al tempo stesso, fa conoscere una delle perle della nostra regione all'Italia e al mondo".

Lo ha detto l'assessore alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini, partecipando a Lignano Sabbiadoro, insieme all'assessore alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti, alla cerimonia della 35^ edizione del Premio Hemingway.

Presente in sala anche il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin.

La manifestazione

La manifestazione, curata dal Comune di Lignano con la collaborazione di Pordenonelegge, quest'anno ha assegnato i riconoscimenti all'autore francese Emmanuel Carrère per la Letteratura, alla storica Eva Cantarella per l'Avventura del pensiero, al giornalista Federico Rampini per la sezione Testimone del nostro tempo, al foto-artista Riccardo Zipoli per la Fotografia.

Alla giornalista Franca Leosini è stato infine consegnato il Premio Speciale Hemingway 2019 "Dentro la cronaca, dentro la vita". A condurre la serata è stata la giornalista Elsa Di Gati che, insieme alla Giuria del Premio - composta da Alberto Garlini (presidente), Gian Mario Villalta e Italo Zannier - ha conversato con i cinque vincitori. Nel suo intervento, l'assessore alle Attività produttive ha voluto evidenziare l'importanza del premio che, da trentacinque edizioni, sta dando lustro non solo a Lignano ma all'intero Friuli Venezia Giulia. "Questa manifestazione - ha detto Bini - attraverso personalità di spicco nel campo della cultura, della letteratura, della fotografia e del giornalismo, consente di puntare i riflettori sulla città di Lignano e sulla regione tutta. Per noi quindi il premio Hemingway è un motivo di orgoglio perché, al di là della promozione della cultura, l'iniziativa rappresenta anche un modo intelligente per far conoscere le potenzialità della nostra località balneare: una riviera che fu descritta dall'autore americano quale "Florida d'Italia". Per tutti questi motivi - ha concluso l'assessore - la Regione continuerà a essere al fianco di questo prestigioso evento per il Friuli Venezia Giulia".