Precipita con il deltaplano, resta ferito gravemente un atleta

Precipita con il suo deltaplano mentre sta sorvolando la zona di Nimis. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17.

La dinamica

Da quanto si è potuto apprendere, i rilievi sono ancora in corso, un giapponese stava partecipando a una competizione sportiva con partenza da Gemona del Friuli quando, forse a causa del sopraggiungere improvviso del maltempo, è precipitato in via Comelli.

I soccorsi

A dare l'allarme un testimone che ha assistito inerme alla caduta. Poco dopo sul posto lo staff medico che ha soccorso l'uomo che era ancora cosciente, ma che accusava forti dolori, i carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli e i vigili del fuoco.