I super poliziotti di Udine, con pistole elettriche, spray e manganelli estensibili

Il programma sicurezza, previsto dal governo, porterà alcuni cambiamenti anche all'interno del Comune di Udine. Come già accennato già diversi mesi fa, una delle novità sarà rappresentate dalle pistole elettriche in dotazione alla polizia locale. La sperimentazione avrà un costo di 5mila euro, per due pistole Teaser e la formazione dei poliziotti, che prenderà forma entro la fine dell'anno. Se la sperimentazione andrà a a buon fine, saranno una quarantina i poliziotti a dotarsi delle pistole che sparano scariche elettriche.

Come funziona

La pistola con scarica elettrica funziona in due fasi. La prima a distanza e la seconda, in caso di reiterazione di reato, con il vigile che spara e con un automatismo che fa scattare una telecamera personale dentro la divisa dell'agente. Due piccoli dardi, uno con un polo negativo e uno con un polo negativo, sono rilasciati dall'arma e possono entrare sotto pelle per un massimo di due millimetri, che rilasciano una carica elettrica capace di fermare la persona per un massimo di 5 secondi. «Le stesse proprietà cognitive vengono riacquisite dal soggetto trascorsi i cinque secondi, visto che vengono colpite le terminazioni nervose e non gli organi interni né i muscoli», dichiara l'assessore ala sicurezza del Comune di Udine Alessando Ciani.

La dotazione degli agenti

«Se la sperimentazione dovesse andare a buon fine, ad esse dotati del taser sarebbero tutti gli agenti che hanno già la dotazione dell'arma di ordinanza, ovvero quelli che effettuano servizio all'esterno, sono una qurantina», continua Ciani. Inoltre al momento i poliziotti possono contare sulle nuove armi, ovvero «il manganello estensibile e lo spray al peperoncino».