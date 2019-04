Pioggia e vento forti in arrivo, allerta meteo della Protezione civile

Pioggia in arrivo sul Friuli come annuncia il bollettino meteo della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia. Un fronte atlantico passerà sulla regione nella notte fra giovedì e venerdì, preceduto da un forte afflusso di correnti molto umide sciroccali a tutte le quote.

Le previsioni

Giovedì 4 aprile. Su pianura e costa piogge intermittenti, più abbondanti e con probabili temporali dalla tarda serata. Soffierà Scirocco da sostenuto a forte, specie sulla costa, con possibili raffiche intorno a 80 chilometri all'ora. Possibili mareggiate e acqua alta, specie nella tarda serata. Sulla zona montana piogge intense, molto intense sulle Prealpi Carniche, specie verso sera. Nevicate intense oltre i 1500-1700 metri circa; venti meridionali da sostenuti a forti in quota.

Venerdì 5 aprile. Nella notte precipitazioni da abbondanti a intense, anche temporalesche, con quota neve in calo verso i 1000 metri circa. Sulla costa vento in rotazione a Libeccio e poi in attenuazione. Nel corso della mattinata precipitazioni più moderate, in attenuazione nel pomeriggio.