Pioggia in arrivo nel week end, allerta meteo della Protezione civile

Pioggia in arrivo nel fine settimana in Friuli, in particolare nella giornata di sabato. La Protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo. Le previsioni.

Sabato 6 luglio

Sulla zona montana al pomeriggio saranno probabili locali rovesci o temporali che poi dalla sera potrebbero interessare anche la pianura e forse la costa. Possibile anche qualche temporale forte.

Domenica 7 luglio

Nuvolosità variabile con probabili rovesci e temporali anche nelle ore centrali, localmente anche forti, specie sulla zona orientale.