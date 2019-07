Maltempo, a Forni di Sopra il record della pioggia in provincia: le previsioni

Pioggia abbondante sulla regione tra il tardo pomeriggio di ieri e oggi.

La situazione

Nella notte e in mattinata piogge diffuse in genere moderate, solo localmente un po' più abbondanti, con una prevalenza di vento moderato da est nei bassi strati.

Evoluzione

Nelle prossime ore saranno ancora probabili piogge diffuse in genere moderate, localmente abbondanti, fino alla prima parte del pomeriggio, accompagnate ancora da vento da Est moderato nei bassi strati. Verso sera le piogge saranno in progressiva attenuazione, specie su pianura e costa e saranno poi in esaurimento su tutte le zone nella notte.

Effetti al suolo

Durante l’evento, nella giornata di ieri, sono stati segnalati degli allagamenti nei Comuni di Muggia, San Lorenzo Isontino, Sacile. La giornata odierna è stata segnalata la chiusura del guado sul Malina a Premariacco. I volontari delle squadre di alcuni comuni sono stati impegnati nella giornata di ieri e quella odierna nel monitoraggio del territorio e nel taglio di ramaglie.

Precipitazioni e vento

In tabella le precipitazioni massime registrate in 24 ore durante l’evento.

Volontariato

Da inizio evento hanno operato complessivamente oltre 86 volontari di 18 comuni per monitoraggio del territorio, taglio alberi, allagamenti.