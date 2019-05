Strade, garage e scantinati allagati: i comuni colpiti e le previsioni

Dopo le intense precipitazioni della notte piove ancora su Udine e sul Friuli, con consistenti problemi alla viabilità. Nelle ultime otto ore le piogge hanno causato diffusi allagamenti. Colpite, come anticipato, le vie di percorrenza e le aree private come scantinati e garage.

Zone colpite

In base a quanto diffuso dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia i comuni maggiormente colpiti sono quelli di Cividale, Premariacco, Trivignano Udinese, Corno di Rosazzo, Pavia di Udine, Varmo, Rivignano Teor e - in provincia di Gorizia - Romans d'Isonzo.

Operatori

Sono circa 100 i volontari in azione, con 30 mezzi attivati dalla Sala operativa regionale per interventi e per effettuare i monitoraggi necessari.

Le previsioni

La situazione è data in miglioramento dalla tarda mattinata di oggi e per domani è previsto un netto cambio delle condizioni meteo su tutta la regione. In base alle proiezioni Osmer, salvo qualche locale rovescio di breve durata nella giornata di venerdì, è previsto sole splendente fino al fine settimana.