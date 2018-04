Fontanini: «Udine città di extracomunitari, dopo 15 anni di sinistra deve cambiare»

Inaugurata la sede elettorale della Lega posta all'angolo fra piazzale Cella e viale delle Ferriere a Udine. Il candidato sindaco della coalizione del centrodestra: "Scelta questa posizione per dare attenzioni alla periferia"

Dopo il taglio del nastro della sede elettorale inaugurata all'angolo fra piazzale Cella e viale delle Ferriere, Pietro Fontanini apre il comizio prima di cedere la parola al candidato regionale del partito Massimiliano Fedriga e al leader Matteo Salvini. Queste le sue parole «Ho quattro liste che mi appoggiano per riprendere in mano Udine. Udine rialzati! Udine è diventata una città di extracomuntiari, non è più la città degli udinesi e dei friulani. Vogliamo ristabilire l'immagine di una città attrattiva, ospitale ma che pensa anche ai residenti e ai loro problemi. Siamo fiduciosi di vincere le elezioni perchè dopo 15 anni di sinistra, Udine deve rialzarsi e cambiare.La Lega, grazie a Salvini, è il primo partito del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo le carte in regola per governare in regione ma anche a Udine».

