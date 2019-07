Codroipo, 40enne picchia a più riprese la moglie

Denunciato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia un 40enne codroipese. I militari dell'Arma sono intervenuti in un'abitazione del centro del Medio Friuli in seguito a una segnalazione. L'uomo aveva picchiato con colpi al volto e al corpo la moglie - sua coetanea -, che presentava anche delle ferite pregresse. Il tutto è stato giudicato guaribile dai sanitari del pronto soccorso con una prognosi di sette giorni. La donna, con i due figli minori, è stata accompagnata e poi ospitata in un centro antiviolenze.