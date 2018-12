Prende a bastonate l'amica vestito da Krampus, scatta il provvedimento della Polizia

Picchia l'amica con un ramo vestito da Krampus durante una sfilata.

L'episodio, stando a quanto riportato dal Messaggero Veneto, rappresenta solo però il culmine di un'escalation di diversi mesi, fino al momento in cui la donna ha deciso di rivolgersi alla Polizia.

La storia inizia come un'amicizia tra i due ma a un certo punto qualcosa in lui cambia: messaggi, telefonate, ricerche sui social fino ad arrivare agli insulti ed agli appostamenti fuori dal luogo di lavoro della donna.

Il fatto

Poi all'inizio del mese, l'episodio di violenza, goccia che ha fatto traboccare il vaso. La donna è stata infatti presa a bastonate sotto agli occhi attoniti di alcuni testimoni.

La Polizia poi ha fatto il resto, convocando l'uomo in Questura per un primo ammonimento. Provvedimento che ha ottenuto l'effetto sperato per la donna che da quel momento non ha più dovuto chiedere l'aiuto delle forze dell'ordine.