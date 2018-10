L'antico pennone di Cividale del Friuli tornerà a luccicare

Il pennone alzabandiera di Cividale del Friuli godrà di un ultimo intervento di restauro grazie ad un gesto di liberalità di tre cittadini cividalesi. Alcuni mesi fa l’Amministrazione Comunale aveva realizzato un importante lavoro di verifiche, sondaggi e restauri del pennone in Piazza Duomo, stante il suo valore storico, la sua notevole altezza ed il luogo ove posizionato. Il cantiere era terminato con lavori realizzati per una spesa di 50.000 euro.

Il nuovo restauro

La storia del pennone, del cui basamento lapideo si hanno notizie già dalla prima metà del XVIII secolo, si arricchisce ora di un nuovo ed importante finale. Il cantiere si riaprirà, infatti, per permettere un ulteriore intervento di restyling concernente la doratura dei globi in sommità del palo. Questo intervento verrà eseguito su iniziativa, a cura e a spese dei fratelli, ed imprenditori cividalesi, Bordon Franco, Natale e Mario, sotto la sorveglianza dell’Ufficio Tecnico comunale e della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del FVG. Con recente delibera, infatti, la giunta cividalese ha accolto la proposta di donazione dei tre concittadini valutando che il completamento del restauro dei globi, per un valore stimato a preventivo di circa € 12.000, consentirà di ottenere una maggiore durata nel tempo per i materiali assoggettati alla doratura, nonché un migliore aspetto della qualità architettonica complessiva del pennone nel suo insieme.

I ringraziamenti della comunità

“L'amministrazione comunale intende esprimere, a nome di tutta la cittadinanza - dichiara l’assessore ai lavori pubblici Rita Cozzi - il più vivo ringraziamento per il contributo offerto dai nostri concittadini Franco, Natale e Mario Bordon nel completamento delle opere di restauro del pennone portabandiera sito in Piazza Duomo. Tale donazione è un gesto concreto dell'attenzione e della sensibilità da sempre dimostrata dai tre imprenditori nei confronti della loro città".