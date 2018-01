Cantiere non segnalato, professoressa cade e sbatte la testa

Inciampa malamente e sbatte la testa su una fioriera. E' accaduto oggi verso le 12.45 di oggi quando una signora udinese di 70 anni, passeggiando amabilmente in via Ciro di Pers, è caduta a terra per colpa di un'asse di legno lasciata inavvertitamente sporgente su uno dei suoi angoli. L'incidente pedonale è accaduto all'altezza del numero civico n. 1 , davanti al Cafè Buffett, dove, nello stabile prospiciente, sono in fase di ultimazione dei lavori di ristrutturazione. Il marciapiede interessato dal cantiere non presentava alcun cartello segnaletico intorno alla bocca di lupo semi-coperta con una sola tavola di legno.

La donna, B.M., professoressa ora in pensione residente nei paraggi, è rovinata a terra sbattendo la testa su una fioriera procurandosi diverse lesioni, alla fronte, ai gomiti e ad un ginocchio. Del fatto è stata notiziata la polizia dell'Uti Friuli Centrale di Udine che ha provveduto a mettere in sicurezza, attraverso il servizio manutenzione del Comune di Udine, la zona.