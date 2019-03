Accusate di maltrattamenti ai danni dei bambini, le maestre e la direttrice dell'asilo decidono di patteggiare

Nel 2017 erano finite sotto inchiesta per l'ipotesi di reato di maltrattamenti ai danni dei bambini che dovevano accudire e ora scelgono la via del patteggiamento. Sono due maestre e la direttrice di un asilo della prima periferia udinese che hanno deciso di patteggiare prima dell'udienza davanti al gup. Alle donne sono state dunque applicate le pene così come concordate dalle parti, rispettivamente 1 anno e 10 mesi di reclusione per la coordinatrice, 1 anno per una maestra e 1 anno e 2 mesi per l'altra. L'indagine era cominciata a seguito delle segnalazioni di alcuni genitori che avevano spinto la Questura a realizzare dei video che hanno confermato i maltrattamenti fisici, con strattonamenti, e psicologici delle donne ai danni dei bimbi. A sguito del procedimento penale, come riferisce il Messaggero Veneto, la direttrice 70enne si è dimessa, una delle due maestre prosegue la sua attività all'interno della struttura e l'altra si è traferita in un altro asilo.