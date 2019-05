Circola senza patente, provoca incidente e scappa

Tampona un’auto, scambia due parole con il guidatore dell’altro mezzo, lo invita a spostare la vettura per procedere con la constatazione amichevole, ma invece di fermare la sua corsa qualche metro più in là, prosegue per la sua strada.

I feriti

I fatti sono avvenuti a Cividale del Friuli e nell’urto sono rimaste coinvolte due persone, anche se fortunatamente con ferite lievi che, a quel punto, hanno chiesto aiuto ai militari dell’Arma.

La targa

Poco dopo, sul posto, sono giunti i carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Cividale del Friuli: gli occupanti della vettura incidentata avevano annotato la targa del mezzo e così per i militari è stato facile risalire al proprietario dell’auto, un 46enne residente tra Udine e Cividale. L’uomo, infine, circolava senza patente: il documento era stato ritirato il medesimo giorno per un’altra infrazione al codice della strada, sempre da parte dei carabinieri ma in un'altra zona del Friuli. I militari dell'Arma hanno denunciato il 46enne per fuga a seguito di incidente stradale con feriti.