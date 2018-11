Discoteca abusiva a Remanzacco, denunciati due 16enni

Minorenne nei guai nel cividalese. Il giovane aveva organizzato una festa non autorizzata, all'interno di un capannone a Remanzacco, pubblicizzando l'evento con volantini e post sui social network.

La denuncia

Per questo motivo il ragazzo, di 16 anni, è stato denunciato ieri per organizzazione abusiva di pubblico spettacolo dalla Polizia del Commissariato di Cividale del Friuli che ha interrotto la festa, prima che iniziasse.

La perquisizione

All'interno della struttura erano già arrivati circa 70 minori, per un incasso di circa 650 euro. L'entrata alla serata aveva un costo di 10 euro a persona. Il capannone era stato allestito con una postazione per il dj e un bancone con tanto di superalcolici di cui non era ancora iniziata la somministrazione. I partecipanti sono stati rimandati a casa.

Istigazione all'uso di droga

Uno di loro è stato denunciato per istigazione all'uso di sostanze stupefacenti. Gli agenti lo hanno riconosciuto come l'autore di un video postato pochi giorni prima sui social network in cui consumava della droga. Il minore non è stato trovato invece in possesso di droga.