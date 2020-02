"Partigiani titini infami e assassini", striscioni in Regione e dal Prefetto

"Partigiani titini infami e assassini". Due striscioni con questo slogan sono stati posizionati nel cuore della notte a Udine. In via Sabbadini, sotto il palazzo della Regione, e in via Verdi, di fronte alla residenza del Prefetto. L'azione porta la firma di CasaPound ed è stata replicata in altre zone del Friuli Venezia Giulia e d'Italia, muovendo – con tutta probabilità – dalle celebrazioni che oggi si tengono per ricordare l'esodo istriano-fiumano-dalmata . In provincia di Trieste si sono verificati due diversi episodi sul Carso.

Lo striscione di fronte alla residenza del Prefetto

