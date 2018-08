FOTONOTIZIA Arriva Balotelli e parcheggia la Ferrari sulla spiaggia

Super Mario arriva in Friuli e fa subito discutere con un parcheggio fuori norma. Il centravanti della nazionale ha festeggiato il compleanno sull’Adriatico, in quella Lignano che ormai lo vede quasi come un ospite fisso, non facendo mancare la nota polemica. Niente di grave, per carità, ma la notizia c’è, visto la creatività con cui ha sistemato la sua vettura a Riviera, quasi sulla sabbia della spiaggia.